Красиво отрисовать картинку с фотографии

Нужно очень красиво отрисовать, не лёгкую, картинку(шапку для сайта) в фотошопе, по образцу!

привью можете глянуть в архиве "Картинки".

обязательные требования - векторные обьекты и максимально четко и легко изобразить всю красоту интерьерного изображения!

все детали обговариваются после утверждения.