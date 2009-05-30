1. Нужно чтобы буква X была черного цвета. 2. Обратно хочу получить ai и png (без фона). В ЛС не писать. Цена/срок.
Рисунок для татуировки
Нужно придумать композицию рисунка тату. Область изображения - плечо и половина предплечья.
Предварительный сюжет: голова Иисуса в терновом венке (занимает верхнюю часть плеча), волосы заплетаются в орнамент (сюда надо придумать что-то злое, только не в сам орнамент, а вместе с ним, например демона какого-нибудь, все это на нижней части плеча), далее орнамент переходит на предплечье и превращается в что-то красивое: природные формы, бабочки, стрекозы, цветы и прочее.
Таким образом получается три сюжета, собранные в одном рисунке.
Да, и самое главное, рисунок должен выглядеть реалистичным, с ощущением глубины.
Видимо это только для тех, кто действительно умеет рисовать руками.
С победителем разрабатываем цветовое решение и рисунок на второе плечо (за отдельную плату, естественно)
Цена для данного конкурса на ваш выбор, верхняя планка 4000 рублей
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