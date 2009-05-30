Рисунок для татуировки

# 1 — $

Нужно придумать композицию рисунка тату. Область изображения - плечо и половина предплечья.

Предварительный сюжет: голова Иисуса в терновом венке (занимает верхнюю часть плеча), волосы заплетаются в орнамент (сюда надо придумать что-то злое, только не в сам орнамент, а вместе с ним, например демона какого-нибудь, все это на нижней части плеча), далее орнамент переходит на предплечье и превращается в что-то красивое: природные формы, бабочки, стрекозы, цветы и прочее.

Таким образом получается три сюжета, собранные в одном рисунке.

Да, и самое главное, рисунок должен выглядеть реалистичным, с ощущением глубины.

Видимо это только для тех, кто действительно умеет рисовать руками.

С победителем разрабатываем цветовое решение и рисунок на второе плечо (за отдельную плату, естественно)

Цена для данного конкурса на ваш выбор, верхняя планка 4000 рублей