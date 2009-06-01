Отвекторить

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Завершен8 заявок249 просмотров

1. Нужно чтобы буква X была черного цвета.

2. Обратно хочу получить ai и png (без фона).

В ЛС не писать.

Цена/срок.

16 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Milko
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$3
1 день
Спасибо, всё очень хорошо.
Без проблем +1!

Заявки фрилансеров

Milko
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад