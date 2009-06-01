Отвекторить

Хотелось бы получить иллюстрацию содержащую элементы говорящие о направленности сайта, а именно: 1) Недвижимость(разные ее виды) предпочтение отдается hi-tech зданию, как основному элементу иллюстрации. Так же можно использовать загородные дома ...
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1. Нужно чтобы буква X была черного цвета.
2. Обратно хочу получить ai и png (без фона).
В ЛС не писать.
Цена/срок.
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