Проект для Сканцевой Галины - иллюстрация для сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки129 просмотров

Нужно нарисовать иллюстрацию для сайта

16 лет назад
delmot
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$15
3 дня
Обратился повторно к Галине, т.к. был уверен, что получу ожидаемый результат. Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
И вновь прекрасное сотрудничество! Сергей использует СБС, поэтому с оплатой никаких проблем. Настолько четкие указания, что сложно нарисовать что-то не так. Спасибо, Сергей! С Вами безумно приятно работать!

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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