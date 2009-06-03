3 изображения 180х200

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Завершен13 заявок338 просмотров

Надо нарисовать 3 изображения 180х200 в едином стиле. В аттаче описание того, что хотелось бы увидеть.

Сделать это нужно к завтрашнему дню. Ваши предложения пишите, пожалуйста, сюда.

16 лет назад
pyankov
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$50
1 день
Сотрудничеством я остался доволен. Работа была выполнена в срок. Елена без лишних вопросов поняла ТЗ и сделала все именно так, как требовалось. Чувствуется значительный опыт, в том числе удаленной работы с заказчиками.
От работы с Юрием остались только положительные впечатления. Оплата вовремя, отлично понимает и знает, что именно нужно и что должно получиться в итоге. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.

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Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

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