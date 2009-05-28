Иллюстрация для сайта

Хотелось бы получить иллюстрацию содержащую элементы говорящие о направленности сайта, а именно:

1) Недвижимость(разные ее виды) предпочтение отдается hi-tech зданию, как основному элементу иллюстрации. Так же можно использовать загородные дома и другие постройки, но как второстепенные элементы.

2) Непосредственно риелторская деятельность и все, что с ней связанно.

3) В иллюстрации должна присутствовать «web -составляющая» раскрывающая создание, продвижение сайтов и коммерческую направленность всего этого.

Иллюстрация должна быть гармоничной и целостной, заключая в себе, как бы mix из всех выше перечисленных элементов. Так же важна высокая детализация всех элементов изображения, так как она будет визитной карточкой сайта.