Объединить две картинки в фотошопе

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Закрыт55 заявок663 просмотра

Необходимо объеденить в одной картинке два логотипа. Главный логотип в формате псд. Предлагайте свои цены за одну картинку.

16 лет назад
Isolda
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров