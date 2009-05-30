Нужен простой шаблон под фильмы, если есть готовый пожалуйста. Не пишите в Личку!
Объединить две картинки в фотошопе
Необходимо объеденить в одной картинке два логотипа. Главный логотип в формате псд. Предлагайте свои цены за одну картинку.
Заявки фрилансеров
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