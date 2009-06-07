Нарисовать набор фигур и доску для шахмат

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен27 заявок1173 просмотра

Все еще нужны исполнители - проект не закрыт.

Нужны фигурки шахмат и доска. Размер клетки доски - 40х40 точек.

Нужно несколько наборов - деревянные, железные, стеклянные, пластиковые, можно еще какие-нибудь, обязательно цветные, обязательно вектор, чтобы антиалиас, плавные линии, без шероховатостей (если только это не элемент стиля).

Вопрос копирайта стоит очень остро, никаких копий чужих работ.

Обязательно офицер, пешка и ферзь должны хорошо различаться, пешка должна быть меньше других фигур.

Доска должна быть под стиль фигур.

Для примера, как это могло бы выглядеть:

http://www.chess4anyone.com/images/chess-board-learning-1.gif

Цена - от $10 за набор, возможно дороже если хорошо отрисовано.

16 лет назад
molotok
19 лет в сервисе
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15 лет назад
48 отзывов

Выбранные исполнители

Sh_Nasty
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16 лет назад
$10
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Прекрасная работа, выполнена вовремя.
Juliakatsan
Юлия Кацан 
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16 лет назад
$15
2 дня
Нарисовано хорошо, всё как договаривались.
Отличный заказчик, задание преподнес четко и понятно, оплата в срок!
Delatel
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16 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа, прекрасный векторный рисунок.
smersch
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16 лет назад
$30
2 дня
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dub_indigo
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lampiduza
Иван 
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$40
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16 лет назад
$24
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5007827
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18 лет в сервисе
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8 отзывов
16 лет назад
$50
2 дня
Великолепная, тщательно выполненная работа.
Приятно было работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sh_Nasty
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
Delatel
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
smersch
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
dub_indigo
Александр 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
lampiduza
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 часов назад
16 лет назад
optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
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