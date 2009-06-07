Нарисовать набор фигур и доску для шахмат

Все еще нужны исполнители - проект не закрыт.

Нужны фигурки шахмат и доска. Размер клетки доски - 40х40 точек.

Нужно несколько наборов - деревянные, железные, стеклянные, пластиковые, можно еще какие-нибудь, обязательно цветные, обязательно вектор, чтобы антиалиас, плавные линии, без шероховатостей (если только это не элемент стиля).

Вопрос копирайта стоит очень остро, никаких копий чужих работ.

Обязательно офицер, пешка и ферзь должны хорошо различаться, пешка должна быть меньше других фигур.

Доска должна быть под стиль фигур.

Для примера, как это могло бы выглядеть:

http://www.chess4anyone.com/images/chess-board-learning-1.gif

Цена - от $10 за набор, возможно дороже если хорошо отрисовано.