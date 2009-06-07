Предложение к художникам Конкурс на изготовление обложек для альбома. Пробная работа - тема "парусник". Альбом для детей, цвета должны быть яркие, насыщенные. Меня интересует общая компановка, цвета и отдельный, не ...
Нарисовать набор фигур и доску для шахмат
Все еще нужны исполнители - проект не закрыт.
Нужны фигурки шахмат и доска. Размер клетки доски - 40х40 точек.
Нужно несколько наборов - деревянные, железные, стеклянные, пластиковые, можно еще какие-нибудь, обязательно цветные, обязательно вектор, чтобы антиалиас, плавные линии, без шероховатостей (если только это не элемент стиля).
Вопрос копирайта стоит очень остро, никаких копий чужих работ.
Обязательно офицер, пешка и ферзь должны хорошо различаться, пешка должна быть меньше других фигур.
Доска должна быть под стиль фигур.
Для примера, как это могло бы выглядеть:
http://www.chess4anyone.com/images/chess-board-learning-1.gif
Цена - от $10 за набор, возможно дороже если хорошо отрисовано.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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