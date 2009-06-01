Эскизы табличек

Необходимо нарисовать в иллюстраторе или фотошопе 4 варианта дизайна табличек (а по сути дизайна декоративных рамок для табличек). Таблички информационные, будут стоять в парке. Рамки для них должны быть стилизованы под определенную тематику (а-ля деревенский стиль). Подробности сообщу при переписке. Проработка на эскизах может быть не очень подробной, даже наоборот отчасти минималистичной, поскольку потом по одному из этих эскизов будет делаться 3d модель. Сколько данная работа может стоить - не знаю, поэтому про бюджет не спрашивайте. Вряд ли суть задачи предполагает большой объем работы и сложность, поэтому и вряд ли может стоить много. Срок на работу 2-3 дня.