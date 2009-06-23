Альбом для рисования

Предложение к художникам

Конкурс на изготовление обложек для альбома.

Пробная работа - тема "парусник". Альбом для детей, цвета должны быть яркие, насыщенные. Меня интересует общая компановка, цвета и отдельный, не большой прорисованный фрагмент с композиции. Есть подборка картинок, для альбома "parusnik.zip"

http://rapidshare.com/files/242153112/parusnik.zip.html

Еще раз хочу обратить внимание, картинка должна быть рисованная (срисованная), а не скомпанованная из разных фото. По рисунку определюсь с исполнителем.

Суть основной работы

Необходимо сделать 8 картинок к Альбому для рисования 210*270мм 300 dpi

картинки состоят из 3-х частей:

1. Само изображение

2. Области для выборочной ультра-фиолетовой лакировки

3. Раскраска по изображению

привыдущие картинки в приложении.

Задача.

Основные элементы срисованные с фотографий. Фото могут быть как большие, так и маленькие. Сделать оригинальный фон. смакетировать.

На картинках, где представлена техника, прорисовывать не надо. Только общая чистка фото основного объекта + интересный фон.

Предпочтение отдается одному фрилансеру, т.к. картинки имеют различную степень сложности, а бюджет предлагается на все 8 шт.

Срок исполнения 1 неделя

Жду Ваших предложений.