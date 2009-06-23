Необходимо отрисовать в векторе (Corel Draw или Adobe Illustrator) или найти в сборниках векторных клипартов семь гербов Болгарии за различные исторические периоды. Более качественный растр - по запросу. Возможен вариант "один герб ...
Альбом для рисования
Предложение к художникам
Конкурс на изготовление обложек для альбома.
Пробная работа - тема "парусник". Альбом для детей, цвета должны быть яркие, насыщенные. Меня интересует общая компановка, цвета и отдельный, не большой прорисованный фрагмент с композиции. Есть подборка картинок, для альбома "parusnik.zip"
http://rapidshare.com/files/242153112/parusnik.zip.html
Еще раз хочу обратить внимание, картинка должна быть рисованная (срисованная), а не скомпанованная из разных фото. По рисунку определюсь с исполнителем.
Суть основной работы
Необходимо сделать 8 картинок к Альбому для рисования 210*270мм 300 dpi
картинки состоят из 3-х частей:
1. Само изображение
2. Области для выборочной ультра-фиолетовой лакировки
3. Раскраска по изображению
привыдущие картинки в приложении.
Задача.
Основные элементы срисованные с фотографий. Фото могут быть как большие, так и маленькие. Сделать оригинальный фон. смакетировать.
На картинках, где представлена техника, прорисовывать не надо. Только общая чистка фото основного объекта + интересный фон.
Предпочтение отдается одному фрилансеру, т.к. картинки имеют различную степень сложности, а бюджет предлагается на все 8 шт.
Срок исполнения 1 неделя
Жду Ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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