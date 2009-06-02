Gifки для сайта.

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Закрыт5 заявок172 просмотра

Нужны фото в формате gif размер 120х113 на белом фоне. Известные здания и памятники в России. Москва и регионы тоже. Цена 5 р за штуку. Кол-во 100 шт. Торг неуместен. Форма оплаты любая.

16 лет назад
Des31
Иван 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Caprisone
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Caprisone
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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