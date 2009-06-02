Gifки для сайта.

Необходимо нарисовать в иллюстраторе или фотошопе 4 варианта дизайна табличек (а по сути дизайна декоративных рамок для табличек). Таблички информационные, будут стоять в парке. Рамки для них должны быть стилизованы под определенную тематику (а-ля деревенский ...