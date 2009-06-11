Робот "В контакте"

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок533 просмотра

Доброго времени суток. Нужна небольшая (max 500x500) иллюстрация, символизирующая сервис "В контакте" в виде робота. Собственно на сервисе в качестве помощника Павла Дурова использоваться не будет, это своего рода логотип, "красивая картинка", посему и бюджет такой :D

В приложении пример. Естественно, я не прошу его раскрашивать, мне нужно лишь что-то в этом духе.

16 лет назад
organoid
Влад 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

kotboris
Борис 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Приятно работать с человеком - сделано быстро и качественно. Рекомендую.
С Владом работал не один раз, всегда четкие задания и оплата в срок. Приятно работать с этим человеком снова и снова.

Заявки фрилансеров

kotboris
Борис 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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