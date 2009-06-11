Робот "В контакте"

Доброго времени суток. Нужна небольшая (max 500x500) иллюстрация, символизирующая сервис "В контакте" в виде робота. Собственно на сервисе в качестве помощника Павла Дурова использоваться не будет, это своего рода логотип, "красивая картинка", посему и бюджет такой :D

В приложении пример. Естественно, я не прошу его раскрашивать, мне нужно лишь что-то в этом духе.