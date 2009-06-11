Работаю в любых векторных и растровых графических редакторах, а так же занимаюсь традиционным рисованием. Могу выполнить любую работу связаную с 2д графикой. Много творческих идей. Мои цены не кусаются, так что обращайтесь)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия154 просмотра
- Без названия174 просмотра
- Без названия168 просмотров
- Без названия184 просмотра
- Без названия180 просмотров
- Без названия430 просмотров
- Без названия171 просмотр
- Пейзажик164 просмотра
- Кнопка2134 просмотра
- Робот-легкоатлет178 просмотров
- Красная кнопка188 просмотров
- Робот для сервиса "вконтакте"207 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Ваша простая идея с буквой I покорила нас своей простотой и стильностью. Этот персонаж с одной стороны символ i - информация, и в то же время i - информация о йоде (очень удобен для использования в газетах и роликах). Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно работать с грамотными людьми, четкие задания и охотное общение с исполнителем. Надеюсь еще не раз будем работать вместе )
$90
10 баллов
14 лет назад
Великолепная работа! Все сделано на очень высоком уровне, красиво и правильно. С Борисом легко и приятно общаться. Рекомендую, надеюсь, еще не раз будем вместе работать.
Ответный отзыв
Хорошо сработались, терпеливый и приятный в общении заказчик. Надеюсь сработаемся снова.
$10
9 баллов
14 лет назад
Иконка была сделана оперативно. Получилась довольно интересной.
Ответный отзыв
Приятно было поучаствовать (и победить тоже) в интересном конкурсе, жду новых интересных проектов.
$5
10 баллов
15 лет назад
Приятно работать с человеком - сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Владом работал не один раз, всегда четкие задания и оплата в срок. Приятно работать с этим человеком снова и снова.