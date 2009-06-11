kotboris

Борис Шпаковский kotboris

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Работаю в любых векторных и растровых графических редакторах, а так же занимаюсь традиционным рисованием. Могу выполнить любую работу связаную с 2д графикой. Много творческих идей. Мои цены не кусаются, так что обращайтесь)

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Kazfoto
Тамара 
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
25 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужен иллюстрированный персонаж
Ваша простая идея с буквой I покорила нас своей простотой и стильностью. Этот персонаж с одной стороны символ i - информация, и в то же время i - информация о йоде (очень удобен для использования в газетах и роликах). Спасибо.
Приятно работать с грамотными людьми, четкие задания и охотное общение с исполнителем. Надеюсь еще не раз будем работать вместе )
Ответный отзыв
organoid
Влад 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв(-1)
$90
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать девушку в 3 разных стилях
Великолепная работа! Все сделано на очень высоком уровне, красиво и правильно. С Борисом легко и приятно общаться. Рекомендую, надеюсь, еще не раз будем вместе работать.
Хорошо сработались, терпеливый и приятный в общении заказчик. Надеюсь сработаемся снова.
Ответный отзыв
skamenev
47 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
9 баллов
14 лет назад
Иконка
Иконка была сделана оперативно. Получилась довольно интересной.
Приятно было поучаствовать (и победить тоже) в интересном конкурсе, жду новых интересных проектов.
Ответный отзыв
organoid
Влад 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв(-1)
$5
10 баллов
15 лет назад
Робот "В контакте"
Приятно работать с человеком - сделано быстро и качественно. Рекомендую.
С Владом работал не один раз, всегда четкие задания и оплата в срок. Приятно работать с этим человеком снова и снова.
Ответный отзыв