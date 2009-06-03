Предложение к художникам Конкурс на изготовление обложек для альбома. Пробная работа - тема "парусник". Альбом для детей, цвета должны быть яркие, насыщенные. Меня интересует общая компановка, цвета и отдельный, не ...
Подобрать текстуру
Нужно найти или текстуру, выполненную из большого количества кленовых листьев (зелёных) и желудей.
возможно если это будет выполнено в векторном стиле.
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