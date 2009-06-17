Здравствуйте! На странице http://arklee.ru/fabrik/ перечислены мебельные фабрики. Необходимо найти в интернете логотипы 34 фабрик (тех, которые сделаны ссылками) и подогнать их под один размер.
Рисунок, картинка для фото-конкурса
На одном из сайтов будет проходить фото-конкурс на тему "Наша экология в опасности"
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Дополнение от 17.06.2009:
Лично я хотел бы видеть всё проще и нагляднее.
На иллюстрации 2 половинки одного и того же места, но на одной природа и всё красиво, а на другой именно то, что не радует глаз - экология в опасности.
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- Иллюстрация должна хорошо смотреться так же с шириной в 500px.
- Оригинальный размер около 800px.
- Высота не принципиальна, но в разумных пределах.
- Картинка должна отражать тему, полёт фантазии приветствуется, выбор стиля свободный. Но всё таки эта должна быть не фотография, а именно иллюстрация.
- На картинке должна быть хорошо читаемая надпись: Фото-конкурс от LOVER.EE: Наша экология в опасности. (расположение надписи - в одну или 2 строчки и т.д - на усмотрение создателя)
Если есть дополнительные вопросы, которые я тут не осветил - пишите в уведомления.
Заявки фрилансеров
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