Рисунок, картинка для фото-конкурса

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На одном из сайтов будет проходить фото-конкурс на тему "Наша экология в опасности"

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Дополнение от 17.06.2009:

Лично я хотел бы видеть всё проще и нагляднее.

На иллюстрации 2 половинки одного и того же места, но на одной природа и всё красиво, а на другой именно то, что не радует глаз - экология в опасности.

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- Иллюстрация должна хорошо смотреться так же с шириной в 500px.

- Оригинальный размер около 800px.

- Высота не принципиальна, но в разумных пределах.

- Картинка должна отражать тему, полёт фантазии приветствуется, выбор стиля свободный. Но всё таки эта должна быть не фотография, а именно иллюстрация.

- На картинке должна быть хорошо читаемая надпись: Фото-конкурс от LOVER.EE: Наша экология в опасности. (расположение надписи - в одну или 2 строчки и т.д - на усмотрение создателя)

Если есть дополнительные вопросы, которые я тут не осветил - пишите в уведомления.