Обработка логотипов

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Закрыт45 заявок575 просмотров

Здравствуйте!

На странице http://arklee.ru/fabrik/ перечислены мебельные фабрики.

Необходимо найти в интернете логотипы 34 фабрик (тех, которые сделаны ссылками) и подогнать их под один размер.

16 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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