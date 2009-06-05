Отрисовать 2 простых плакатика в кореле.

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Закрыт23 заявки459 просмотров

Сабж.

Надо срочно отрисовать 2 простых плаката в кореле.

Файлики прилагаются.

ТЗ дам в асе.

Нужно для печати на ватмане или банерной ткани, т.е. - полиграфия.

Жду предложений ниже с ценами.

В асю и пм не стучать, сразу в игнор!!!

16 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Выбранный исполнитель

Fiorentina
Оксана 
42 года
17 лет в сервисе
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10 лет назад
16 лет назад
$15
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Оксана 
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