Картинка для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт31 заявка943 просмотра

Нужна серия иллюстраций в векторе. стиль гламур (Картинки должны быть уникальными (основной образ), не из клипартов!!!).

Размеры одна 500*150

и 6 штук 170*500

Указывайте плз ссылку на портфолио и цены в личку

16 лет назад
makarena55
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$70
4 дня

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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