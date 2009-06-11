Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание. Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.
Картинка для сайта
Нужна серия иллюстраций в векторе. стиль гламур (Картинки должны быть уникальными (основной образ), не из клипартов!!!).
Размеры одна 500*150
и 6 штук 170*500
Указывайте плз ссылку на портфолио и цены в личку
Выбранный исполнитель
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