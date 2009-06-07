Рисунки

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Закрыт28 заявок610 просмотров

Добрый

Нужны рисунки ПНГ для iPhone игры;

уровень работ должен быть примерно такой: http://www.ipodtouchfans.com/forums/imgcache/25004.png

Интересует человек у которого много идей и работает быстро и при этом не 2-3 часа в день.

А также - сумашедшие цены не интересуют. Нжен просто фрилансер а не "фирма" или фрилансер который хочет за 3 дня набрать на Феррари.

Работы не очень много:

- парочка фонов

- 15 игроков (отличаются минимально)

- еще парочка интересных штук

Жду от вас примерные цены за час работы или как-то по другому.

Интересует чтоб человек начал сегодня-же работать.

В приват очень прошу Вас - НЕ ПИСАТЬ.

Спасибо.

16 лет назад
delivered
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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