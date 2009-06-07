Изменить картинку

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Закрыт6 заявок183 просмотра

Здравствуйте! Есть картинка в jpeg. Нужно удалить на ней логотип и линию. Оставить чистую картинку. Пишите в аську:427294557

16 лет назад
reckless
Ди 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров