Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание. Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.
Немного изменить рисунок
В аттаче рисунок: 180x200.png и исходники.
Надо сделать черты лица девушки, изображенной на картинке, более мягкими. Размеры картинки должны остаться теми же.
Оплата - $5 + отзыв.
Выбранный исполнитель
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