Немного изменить рисунок

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки170 просмотров

В аттаче рисунок: 180x200.png и исходники.

Надо сделать черты лица девушки, изображенной на картинке, более мягкими. Размеры картинки должны остаться теми же.

Оплата - $5 + отзыв.

16 лет назад
pyankov
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

kda7979
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Денис достаточно быстро справился со своей работой. Были учтены все мои комментарии и замечания, которые возникали в ходе выполнения. Впечатления от сотрудничества остались хорошие. Буду обращаться.

Заявки фрилансеров

kda7979
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Иллюстрация для сайта недвижимости

    $150

    Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание. Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рисунки

    Добрый Нужны рисунки ПНГ для iPhone игры; уровень работ должен быть примерно такой: http://www.ipodtouchfans.com/forums/imgcache/25004.png Интересует человек у которого много идей и работает быстро и при этом не 2-3 часа в день. ...

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Схема проезда на основе карты сервиса Google Map

    $50

    На снове существующего ТЗ до завтрашнего утра сделать работу. Оплата по факту.Оставляйте бид на странице проекта и смело принимайтесь за работу. Контакты icq 493629239 [email protected] логоип здесь ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перерисовать фото

    Ищу художника, способного перерисовать фото, 1 в 1 и дорисовать шляпу и ещё пару мелких деталей... вобщем мне нужен аватор в соц.сеть вконтакте, пример того что надо в прикреплённом файле... размер ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обработка логотипов

    Здравствуйте! На странице http://arklee.ru/fabrik/ перечислены мебельные фабрики. Необходимо найти в интернете логотипы 34 фабрик (тех, которые сделаны ссылками) и подогнать их под один размер.

    Иллюстрации и Рисунки45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Робот "В контакте"

    $5

    Доброго времени суток. Нужна небольшая (max 500x500) иллюстрация, символизирующая сервис "В контакте" в виде робота. Собственно на сервисе в качестве помощника Павла Дурова использоваться не будет, это своего рода логотип, "красивая картинка", посему и бюджет ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад