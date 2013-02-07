Создание небольших видео-уроков по игре на пианино

Дополнительный доход для умеющих хорошо играть на пианино и способных обучать игре других.

Нужно записывать 10-минутные видео-уроки в формате .flv, обучающие игре на пианино популярных композиций: от современных произведений до классики.

Оплата каждого записанного видео-урока, независимо от сложности произведения, составит 250 руб.

Кандидату необходимо предоставить пример своей работы (достаточно минутного видео), чтобы можно было проверить качество материала.