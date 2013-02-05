Презентационный видео ролик

Нужно с видео роликов удалить УРЛ САЙТА, и написать новый урл (нашь) + обрезать видео в конце.... с вас: номре icq \ сылка на портфолио \ цена \ сроки ..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен ролик для презентации тренинг проекта
вот пример (образец) на который можно ровняться: http://youtu.be/B-5J2ewyeEw
с меня текст
с исполнителя нарезка и монтаж
необходимо привлечь диктора
длительность ролика 1.5 - 2 минуты
портфолио обязательно
буду рад поработать с креативным и позитивным человеком со своми идеями
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