Монтаж видеоролика

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо создать рекламный видеоролик для компании Vega Line.

В связи с этим необходим исполнитель, который мог бы предложить нам сценарий и выполнить всю работу монтажа.

В ролике необходима реклама натяжных потолков, ламината, дверей.

В сценарии можно отразить некоторые слоганы, прикрепленные в документе.