Монтаж видеоролика

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок166 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо создать рекламный видеоролик для компании Vega Line.

В связи с этим необходим исполнитель, который мог бы предложить нам сценарий и выполнить всю работу монтажа.

В ролике необходима реклама натяжных потолков, ламината, дверей.

В сценарии можно отразить некоторые слоганы, прикрепленные в документе.

11 лет назад
vegaline05
Патимат 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 отзывов
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