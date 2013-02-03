Видеоролик на тему "Двери"

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Мне нужно создать из фото малыша видео программу. Т.е. я вам фото, а вы их обрабатываете под детские песни. Чтобы были фото с песнями..... ну, тем, кто этим занимается, объяснять не придётся. Нужно ...