Уважаемые, фрилансеры. Необходимо создать видеоролик с рекламой аналогичный этому http://modastrit.ru/video/sobitija-v-rossii/lerua-merlen-malenkie-tseni.html. Необходимо именно переснять ролик заново, но абсолютно аналогичный и по качеству и по сценарию, единственное изменив концовку с реквизитами.

В связи с этим необходим очень ответственный и опытный исполнитель.