Удалить с видео ролика урл сайта.

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Нужно с видео роликов удалить УРЛ САЙТА, и написать новый урл (нашь) + обрезать видео в конце....

с вас: номре icq \ сылка на портфолио \ цена \ сроки ..

11 лет назад
NADOLGO
Маринс 
38 летНидерланды
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
dyvaki
Галина 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
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