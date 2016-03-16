Наполнение сайта.

Существует интернет-магазин. Стоит на поддомене. CMS Joomla. Установлен каталог на ZOO(JBZOO). Всех, кто знаком с наполнением каталога товаров в JBZOO, прошу откликнуться.

Потребность:

Наполнить категорию - наклейки на автомобили по примеру этого сайта:

http://stickeravto.ru

От меня файлы с макетами наклеек в Корел и инструкция.

От Вас - наполнение около 500 товаров.

Описания к товару делать не нужно. Инструкция:

Открываем файл в Корел, экспортируем макет в размере 450*450 пкс. в PNG.

Название файла формируем согласно деления на категории. (пример покажу)

Бросаем файлы на хостинг, и добавляем путем копирования новые товары. Меняем только картинку макета и название.

Готово!

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