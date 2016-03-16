Необходимо активировать чекбоксы на подписку поставщиков. Оплата по факту, делаем через мой личный кабинет. Количество небольшое, но процесс не быстрый.
Наполнение сайта.
Существует интернет-магазин. Стоит на поддомене. CMS Joomla. Установлен каталог на ZOO(JBZOO). Всех, кто знаком с наполнением каталога товаров в JBZOO, прошу откликнуться.
Потребность:
Наполнить категорию - наклейки на автомобили по примеру этого сайта:
От меня файлы с макетами наклеек в Корел и инструкция.
От Вас - наполнение около 500 товаров.
Описания к товару делать не нужно. Инструкция:
Открываем файл в Корел, экспортируем макет в размере 450*450 пкс. в PNG.
Название файла формируем согласно деления на категории. (пример покажу)
Бросаем файлы на хостинг, и добавляем путем копирования новые товары. Меняем только картинку макета и название.
Готово!
Все вопросы в Личку.
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