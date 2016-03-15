Наполнение сайта (копипаст только текст)

Копипаст текстового блока 5-10 строк с одного сайта на другой, всего около 700 позиций.

Искать ничего не надо, ссылку дам, позиции по списку подряд.

Простая админка - 2 текстовых поля: название и контент, и пару кнопок выбор раздела