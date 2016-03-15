Требуется собрать информацию о 10 платежных системах, в которых можно принимать платежи. ===== Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой платежной системой по телефону. Информация заносится в обычную таблицу в ...
Наполнение сайта (копипаст только текст)
Копипаст текстового блока 5-10 строк с одного сайта на другой, всего около 700 позиций.
Искать ничего не надо, ссылку дам, позиции по списку подряд.
Простая админка - 2 текстовых поля: название и контент, и пару кнопок выбор раздела
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо собрать базу контактов по следующим критериям: Интересуют компании работающие на рынке B2C в г. Владивосток. Сферы: Медицинские услуги, услуги косметологии, салоны красоты, ремонт бытовой техники, интернет магазины, рестораны (преимущественно, у ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо выкладывать готовые статьи ежедневно на сайт lifeha.ru и e-zaim.ru Ставка 50 р. за статью. Жду ваших предложений.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
Магазин на Opencart Установлен модуль Автоматической обработки прайсов Сами прайсы в Word + PDF, иногда Excel (данные для загрузки нужно собирать в таблицы вручную) 1карточка - около 20 парметров Можно просто ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен софт для заполнения аккаунтов вк по критериям. Текста с файла, картинки с папки. Вся остальная информация так же с текстовиков. Поддержка прокси + многопоточности. Оглашайте цены. ТЗ скину в ЛС.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу контент-менеджер для наполнения сайта сантехники на Битрикс. Заполняется все полностью: хар-ки, фото, все мета теги. Описание пишется уникальное 800-1000 зн. За одну полностью заполненную карточку оплата 30 руб. Объем большой, работа на ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $3
Выбирается несколько исполнителей, все подробности в файле. Цена указана за 11 товаров. ( из-за округления цены на сайте) Общее количество товаров >1000. Быстрее отвечаю в скайпе.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $6
Необходимо добавить порядка 50 отзывов, можно брать из интернета и слегка адаптировать для магазина. Жду предложений. Цена за весь объем.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Примерно 400 пунктов вот в таком виде https://yadi.sk/i/R_vQ1cd2qCbCo В первом столбике URL события из архива http://www.yotaspace.ru/archive.html?month=9&year=2013 Во втором – 128.199.44.55/slag ( где slag второй столбик из файла https://yadi.sk/d/zokM4RdApn9TF) На выходе – текстовый файл как ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад