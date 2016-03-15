Наполнение сайта (копипаст только текст)

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Закрыт19 заявок188 просмотров

Копипаст текстового блока 5-10 строк с одного сайта на другой, всего около 700 позиций.

Искать ничего не надо, ссылку дам, позиции по списку подряд.

Простая админка - 2 текстовых поля: название и контент, и пару кнопок выбор раздела

9 лет назад
infind
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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