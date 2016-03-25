Наполнение магазина OC товаром

Магазин на Opencart

Установлен модуль Автоматической обработки прайсов

Сами прайсы в Word + PDF, иногда Excel (данные для загрузки нужно собирать в таблицы вручную)

1карточка - около 20 парметров

Можно просто собрать данные в Excel - я сам залью.

Стоимость 10р\1 строка. если готовы делать дешевле - вам приоритет