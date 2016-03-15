Требуется составить несколько инструкций для пользователей сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки166 просмотров

Необходимо составить несколько инструкций для пользователей сайта

О чем инструкции - сообщим дополнительно.

Наполнение и картинки надо будет найти самостоятельно в сети интернет.

На каждую инструкцию понадобится 1-2 часа.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) в viber? в whatsapp? скайп? аську?

Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Размещение отзывов на сайтах

    Добрый день. Мне нужен, человек. Который найдет людей и обьяснит задачу другим 5-10 людям.  Задание написание отзывов на сайтах недвижимости. на таких сайтах как booking. agoda , homeaway.ru https://tripadvisor.ru/ Схема. Я вам отправляю ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение товаров фотографиями

    Добрый день! нужен человек на удаленную работу , разбирающийся в компьютерном , сетевом ,серверном  для поиска - подбора фотографий через полуавтоматизированный модуль в opencart. Жду ваших предложений.

    Opencart
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение объявлений в марте

    Необходимо подать объявления на Авито в марте. Оплата за не забаненные объявления и аккаунты. Опыт ОБЯЗАТЕЛЕН. Смена Ай-пи адреса и всё такое-прочее. От вас, внятные тарифы поштучно. ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер для наполнения информационного сайта

    Ищу контент-менеджера для наполнения информационного сайта.   Что необходимо делать:  Вы получаете текст средним объемом 7000 символов б.п. Его необходимо прочитать, исправить ошибки и опечатки. Подобрать, изображения к тексту (5-7 штук). Далее ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Собрать 50 пабликов вконтакте для размещения информации о проекте.

    Собрать 50 пабликов вконтакте в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и договориться о размещении информации о проекте. Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение обьявлений на Авито

    Публикация объявлений на Авито в течении месяца. Будут даны примерные тексты и фотографии, по четырем основным темам, затем придется только изменяя немного тексты повторять объявления. с 8 утра до 01,00 ночи. по ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рекламная кампания

    Ищется адекватный человек со знанием английского. Нужно разместить рекламные объявления на форумах и в течение пары дней принимать заказы. Приветствуется умение работать с разными электронными валютами. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение объявлений через автоматизированную систему

    Добрый день.  Ищу редактора для размещения объявлений через автоматизированную систему. В чём заключается суть работы: 1. открыть список товаров, см. первую картинку, нажать напротив товара ссылку "Дать объявление" ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад