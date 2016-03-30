Наполнение магазина товаром

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Завершен10 заявок162 просмотра

Нужно перенести товары - фильтры для воды

с других сайтов (ссылки предоставлю)

Переносить на движок http://www.diafan.ru/ 

9 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kirandia18
Кира 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Кира отличный, быстро выходит на связь. Работает качественно. Буду обращаться!
Все отлично, спасибо.

Заявки фрилансеров

kirandia18
Кира 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад