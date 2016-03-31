Контент-менеджер для наполнения информационного сайта

Ищу контент-менеджера для наполнения информационного сайта.

Что необходимо делать:

Вы получаете текст средним объемом 7000 символов б.п. Его необходимо прочитать, исправить ошибки и опечатки. Подобрать, изображения к тексту (5-7 штук). Далее разместить текст на CMS и отформатировать его. Вставить анонс, заполнить мета-теги. Подобрать тематическое видео на Ютубе и добавить его к статье.

Предоставлю инструкцию по размещению.

Какие требования к вам:

Ответственный и серьезный подход к работе.

Обязательно быть на связи в скайпе для оперативного обсуждения нюансов работы.

Не теряться - если что то не получается или форс-мажор то предупреждать.

Необходимы минимальные знания фотошопа - убрать копирайт.

Понимание html и css - умение сверстать статью, сделать маркированные списки, прописать alt-ы, title-ы, заголовки и т.п.

Опыт размещения и форматирования статей.

Наличие портфолио подобной работы приветствуется.

Оплата:

Гарантирую своевременную оплату на кошелек Webmoney.

Сроки оплаты оговариваются индивидуально.

Стоимость работы 50 рублей за одну размещенную статью.

PS: Посредников прошу не предлагать свои услуги.