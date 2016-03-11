Отзывы в интернет магазин

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки104 просмотра

Необходимо добавить порядка 100 отзывов к товарам в интернет -магазине. Возможно, потребуется активация написанного. Сайт на Джума. Требований особых нет. Осмысленный кусок текста, не более того. Цена за всю работу.

9 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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