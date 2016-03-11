Скопировать каталог товаров с ценами с сайта в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт30 заявок288 просмотров

Требуется скопировать каталог с сайта с ценами и названиями товаров в Excel файл по заданным параметрам. Оплата в WMZ или QIWI сразу по факту сдачи задания. Цена обсуждаема, подробности в личные сообщения.

9 лет назад
alexanderporoh
Александр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров