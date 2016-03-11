Размещение объявлений (вручную) на досках объявлений

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Закрыт2 заявки186 просмотров

Добрый день!

Нужен человек для размещение объявлений на тематических досках (специализация продажа окон).

Проводить размещение нужно 1-2раза в неделю. Так как мы  только начинаем размещать объявления, не знаем потенциальное количество хороших досок (ориентируемся на 50-100шт, принимаем Ваши рекомендации по этому вопросу)

Оплата по факту (только в гривнях на карточку Привата) после предоставления ссылок на объявления, в случае, где нужно проходить регистрацию, нужен будет логин и пароль.

Прошу предоставить цены за размещение 1-го объявления.

9 лет назад
alena2014
Алена 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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