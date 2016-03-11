Размещение объявлений (вручную) на досках объявлений

Добрый день!

Нужен человек для размещение объявлений на тематических досках (специализация продажа окон).

Проводить размещение нужно 1-2раза в неделю. Так как мы только начинаем размещать объявления, не знаем потенциальное количество хороших досок (ориентируемся на 50-100шт, принимаем Ваши рекомендации по этому вопросу)

Оплата по факту (только в гривнях на карточку Привата) после предоставления ссылок на объявления, в случае, где нужно проходить регистрацию, нужен будет логин и пароль.

Прошу предоставить цены за размещение 1-го объявления.