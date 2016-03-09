Составить список адресов и координат

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Закрыт5 заявок175 просмотров

Добрый день.

Нужно заполнить файл Excel вида:

| Город | Улица+Индекс | Координаты точки |

Примерно 120 адресов (цифра не точная, возможно больше)

Условия будут оговариваться, половина адресов реальные точки на Яндекс.Карте, половину нужно будет найти (район города).

Жду Ваши предложения по цене и времени.

9 лет назад
repsar-adv
Чекун 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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