Заполнить форум информацией

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Завершен1 заявка184 просмотра

Здравствуйте. Требуется заполнить форум.

Тематика - отзывы о работе организаций в  Украине

На форуме представлены все области Украины, города Украины. В каждый город следует занести организации которые перечислены ниже:

Медицина  - все медицинские учреждения

Облсовет

Гор совет

Администрации - по районам

Жкх - по районам

МВД - по районам (+управления МВД)

Прокуратура по районам (+областная)

СБУ 

Налоговая - по районам (+областная)

Таможня

Пожарники

ГАЗ ВОДА СВЕТ (Обл. газ водоканалы, облэнерго - по районам (+ обл если есть)

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9 лет назад
sivilin
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dexxxon
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$5
5 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Dexxxon
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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