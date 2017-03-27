Заполнить форум информацией

Задача очень простая. 1) Есть человек, который пишет статьи (даем ему тематику, товар-регион, он сам берет кеи и пишет статьи и тайтл) 2) Забираем результат работы 3) В моем конструкторе ...
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Здравствуйте. Требуется заполнить форум.
Тематика - отзывы о работе организаций в Украине
На форуме представлены все области Украины, города Украины. В каждый город следует занести организации которые перечислены ниже:
Медицина - все медицинские учреждения
Облсовет
Гор совет
Администрации - по районам
Жкх - по районам
МВД - по районам (+управления МВД)
Прокуратура по районам (+областная)
СБУ
Налоговая - по районам (+областная)
Таможня
Пожарники
ГАЗ ВОДА СВЕТ (Обл. газ водоканалы, облэнерго - по районам (+ обл если есть)
в каждом из форумов внизу добавить форум (прочее)
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