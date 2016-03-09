Наполнение сайта спортивной тематики

Здравствуйте.

Требуется перенести на новый спортивный сайт информацию по спортивным командам по 5 видам спорта - футболу, хоккею, баскетболу, волейболу и игроков по теннису.

Информация о команде представляет собой следующие данные: логотип, тренер, стадион, владельцы команды, ссылка на официальный сайт, состав команды и её история.

Информация о игроке - имя, страна, фото, возможно какая-то минимальная информация.

Данные и список команд нужно будет найти самостоятельно, стараясь выбираться наиболее популярные команды. Также нужно будет внести минимальные коррективы - удалить ссылки и лишнее оформление из текста и таблиц состава команды.

Наполнение сайта происходит через админ-панель.

На данном этапе нужно перенести 70 команд\игроков, 14 по каждому виду спорта. Далее планируется удвоить этот объем.

Пожалуйста, укажите, сколько будет стоить ваша работа (желательно за 1 позицию) и за какое время вы сможете её выполнить.