Постинг по форумам туристической тематике

Требуется постинг на форумах туристической тематики (или имеющих подобные разделы), со своей трастовой базой. В идеале - с прокачанными аккаунтами на площадках.

Нужен именно ручной постинг, для образования трафика с качественных посещаемых тематических ресурсов. Посты должны быть грамотными, уникальными, мотивирующими на переход по ссылке.

В заявке прошу указать стоимость 1 поста и количество подходящих площадок.