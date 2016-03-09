В моем конструкторе сайтов сделать 30 сайтов

Задача очень простая.

1) Есть человек, который пишет статьи (даем ему тематику, товар-регион, он сам берет кеи и пишет статьи и тайтл)

2) Забираем результат работы

3) В моем конструкторе закинуть статью на главную, закинуть фотки товара и установить цену.

Все.

Плачу 100 р за домен. Все очень просто.