В моем конструкторе сайтов сделать 30 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок266 просмотров

Задача очень простая.

1) Есть человек, который пишет статьи (даем ему тематику, товар-регион, он сам берет кеи и пишет статьи и тайтл)

2) Забираем результат работы

3) В моем конструкторе закинуть статью на главную, закинуть фотки товара и установить цену. 

Все.

Плачу 100 р за домен. Все очень просто.

9 лет назад
mashina7
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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