Наполнение сайта флеш игр онлайн.

Задачи:

1. Подбор игры в формате swf. Игры не должны повторяться. Игра должна быть без явной рекламы.

2. Загрузка игры через админку на сайт (на первое время не нужно).

3. Описания к игре не менее 500 символов, рерайт (уникальность описания игры, отсутствие грамматических ошибок, читаемость)

4. Добавить к игре качественные картинки (4 скриншота) соответствующие игре.

5. Проверить работу игры после установки на сайт.

6. Учет игр необходимо вести в файле: название игры (русское/английское), категория/подкатегория, ссылка на источник.

Необходимо подобрать 5 игр.

Оплата за 1 установленную игру с картинками и описанием – 30 рублей.