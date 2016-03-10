Размещение объявлений на авито, olx и других досках объявлений

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт211 заявок2024 просмотра

На постоянную работу требуются работники на размещение рекламных объявлений на досках объявлений и в социальных сетях.

С нас:

  • Тексты объявлений
  • Картинки
  • Доски и категории, где нужно размещать объявления
  • Номера телефонов, которые нужно использовать в объявлениях
  • Удобная система для получения заданий и контроля за вашими доходами в реальном времени
  • Обучение (конкретные схемы работы, кейсы)
  • Свободный график работы
  • Бонусы лучшим работникам
  • Бонусы за приведенных на работу друзей
С вас:

  • Регистрация или покупка аккаунтов (не можем предоставлять по причине банов)
  • Размещение объявлений (ваш доход напрямую зависит от количества проделанной вами работы)
  • Использование любых способов автоматизации действий (приветствуется) (программы для размещения объявлений, зеннопостер и тп)
Оплата производится за каждый полученный нами звонок (от 50 до 300 рублей).

Стоимость звонка по каждой тематике вы знаете заранее. 

Вы получаете доход даже по тем объявлениям, которые размещали месяц назад!

Количество мест ограничено. Наш менеджер по мере возможности пытается ответить всем желающим! 

9 лет назад
mashina7
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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