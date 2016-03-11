Проверить базу емейл адресов

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Закрыт7 заявок180 просмотров

Магазин автозапчастей существует с 2012 года.

За это время собрана база емейлов.

Визитки клиентов, електронная база, регистрации.

Сейчас планируем делать запуск рассылки через Смартреспондер.

Нужно проверить базу на актуальность.

Удалить неправильные адреса.

Удалить несуществующие адреса.

Удалить адреса которые забиты.

Список порядка 1600 адресов.

На выходе нужен остаться список правильных адресов.

9 лет назад
vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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