Размещение объявлений на площадках

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки129 просмотров

Необходимо создавать аккаунты на разных площадках по посуточной аренде квартир и размещать на них наши объявления. Работа будет приниматься по отчету exel. В отчете должны буть данный по площадкам с доступом к ним и колличеством объявлений размещенных на них.

9 лет назад
dimonb2002
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров