не менее 40 объявлений на сайтах и порталах. Оплата 3-4 рубля за объявление. Напишите сразу свой скайп
Размещение объявлений на площадках
Необходимо создавать аккаунты на разных площадках по посуточной аренде квартир и размещать на них наши объявления. Работа будет приниматься по отчету exel. В отчете должны буть данный по площадкам с доступом к ним и колличеством объявлений размещенных на них.
Заявки фрилансеров
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