Добавить контент на сайт

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Закрыт18 заявок287 просмотров

На сайт http://uspehstroy18.ru/ требуется добавить контент в раздел "Работы" (меню слева). Всего 11 видов работ. Необходимо будет в каждый раздел добавить картинку, а напротив нее - текст в виде пунктов, как это представлено на главной странице сайта. 

9 лет назад
nigamova
Марина 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров