Нужно наполнить сайт, работа с файлами фтп. Скайп, viber или телефон, нужно быть на связи! Просьба ваши расценки, скажем за 8 часов работы. Спасибо.
Заменить на сайте карту+функционал
На сайте ВятОН имеется "устаревая карта".
Ее требуется заменить на карту Яндекс с вынесенным справа карты функционалом расчета расстояния.
Конечная точка маршрута: Киров. пр. Строителей 44\1 (по умолчанию)
Общая ширина блоков 950 рх с учетом "зазоров страницы" (место будет расширено за счет удаления правого наполнения страницы).
Задание следует выполнить в виде подробного хэлпа по настройке карты для сайта с предварительной демонстрацией возможностей на сделанном вами примере.
Выбранный исполнитель
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