Заменить на сайте карту+функционал

$15
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Завершен3 заявки351 просмотр

На сайте ВятОН имеется "устаревая карта".

Ее требуется заменить на карту Яндекс с вынесенным справа карты функционалом расчета расстояния.

Конечная точка маршрута: Киров. пр. Строителей 44\1 (по умолчанию)

Общая ширина блоков 950 рх с учетом "зазоров страницы" (место будет расширено за счет удаления правого наполнения страницы).

Задание следует выполнить в виде подробного хэлпа по настройке карты для сайта с предварительной демонстрацией возможностей на сделанном вами примере.

9 лет назад
boss43
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mr_Harry
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
7 дней
Достаточно простое задание делалось невероятно долго. В конце концов файлы были переданы для установки. Но кодировка сопровождающего текста до сих пор корректно стоит не корректно. Буду допиливать с другим программистом.

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Mr_Harry
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад