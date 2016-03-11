Найти заменить фото в интернет магазине.

Яндекс.Маркет не пропускает магазин вследствие "-Указание слов, не относящихся к названию и описанию товарного предложения

На изображении, прикрепленном к товарному предложению, Вы указали: "NEW"" Необходимо найти эти товары в админке сайта (Друпал) и заменить на них фото. Оплата по факту.