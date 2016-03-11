Нужно наполнить сайт, работа с файлами фтп. Скайп, viber или телефон, нужно быть на связи! Просьба ваши расценки, скажем за 8 часов работы. Спасибо.
Найти заменить фото в интернет магазине.
Яндекс.Маркет не пропускает магазин вследствие "-Указание слов, не относящихся к названию и описанию товарного предложения
На изображении, прикрепленном к товарному предложению, Вы указали: "NEW"" Необходимо найти эти товары в админке сайта (Друпал) и заменить на них фото. Оплата по факту.
Заявки фрилансеров
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