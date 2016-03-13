Требуется контент менеджер на сайт посвященный Counter-Strike 1.6. Сайт работает на wordpress CMS. Кандидат должен быть действующим игроком CS 1.6 и соответственно уметь пользоваться графическими редакторами и wordpress CMS. В обязанности контент-менеджера ...
Размещение объявлений через автоматизированную систему
Добрый день.
Ищу редактора для размещения объявлений через автоматизированную систему. В чём заключается суть работы:
1. открыть список товаров, см. первую картинку, нажать напротив товара ссылку "Дать объявление"
2. в появившемся окне выбрать аккаунт (у вас и будет несколько, нужно выбрать случайный); затем указать категорию, она всегда будет одна и та же; затем подредактировать текст объявления в блоке с текстом (т.е. исправить размеры, цвет товара, что-то удалить, сделать так, чтобы объявление выглядело "по-человечески"); затем удалить лишние строки из блока "Параметры" (я скажу какие удалять)
3. поставить цену поменьше и нажать кнопку "Опубликовать"
В среднем на одно объявление уходит одна минута, если не торопиться.
В день нужно давать 50-100 объявлений.
Основная задача по сути - подправлять текст с объявлениями, приводить их в порядок, корректировать. Тексты будут разные, но похожие. Всё остальное просто.
От вас - стоимость за 1000 объявлений.
На все вопросы отвечу в ЛС, все детали расскажу выбранному исполнителю, алгоритм действий простой.
Оплата - любым удобным вам способом. По окончании работы - напишу вам отзыв.
upd1: коллеги, сами объявления составлять не нужно, нужно только редактировать объявления, которые сама система вам предложит; поэтому заявки дороже 3-5 руб./шт. не рассматриваю. спасибо.
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