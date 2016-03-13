Рекламная кампания

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки147 просмотров

Ищется адекватный человек со знанием английского.

Нужно разместить рекламные объявления на форумах и в течение пары дней принимать заказы.

Приветствуется умение работать с разными электронными валютами.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

9 лет назад
zalesin
Заур 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров